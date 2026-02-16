Perde i sensi alla guida e provoca l’incidente: salvata dai soccorsi e portata al Ruggi

Momenti di paura questa mattina in via Verdi a Pontecagnano Faiano, dove due automobili — una Fiat Seicento grigia e una Ford Fusion — si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, la conducente della Fiat avrebbe accusato un arresto cardiocircolatorio prima dell’impatto con l’altro veicolo.

Immediato l’intervento dei sanitari della VOPI, che sono riusciti a rianimare la donna sul posto. La ferita è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è ora ricoverata in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.