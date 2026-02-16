Pompei, due giornate di studio su biblioteche e archivi degli archeologi del Novecento

Due giornate di studio dedicate al ruolo di biblioteche e archivi nella ricostruzione della storia dell’archeologia accendono i riflettori su Pompei.

Il 26 e 27 febbraio 2026, presso la Biblioteca del Parco Archeologico di Pompei, si svolgerà il convegno “Scavi bibliografici.

Biblioteche e archivi degli archeologi del Novecento”, un appuntamento che riunirà studiosi e professionisti per riflettere sull’importanza delle fonti documentarie nella ricerca archeologica.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare una risorsa strategica del Parco: la sua Biblioteca, che insieme all’Archivio storico custodisce preziosi fondi personali legati ai protagonisti delle ricerche e degli scavi pompeiani.

A partire da questo patrimonio, il Parco ha avviato un dialogo strutturato con le principali associazioni di settore, tra cui l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, riconosciute come interlocutori fondamentali per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni bibliografici e archivistici.

Proprio dalla collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche nasce il convegno Scavi bibliografici, articolato in due giornate complementari per temi e prospettive.

La prima giornata, in programma giovedì 26 febbraio, sarà dedicata agli studiosi di Pompei e alle raccolte librarie e archivistiche legate alla storia degli scavi della città antica.

La seconda giornata, venerdì 27 febbraio, allargherà invece lo sguardo alle biblioteche e agli archivi degli archeologi del Novecento, grazie al contributo di università, enti di ricerca e istituzioni culturali provenienti da tutta Italia.

Il programma scientifico nasce da una call for papers che ha registrato un’ampia partecipazione, con numerose proposte provenienti da archivi, biblioteche, università e centri di ricerca.

Un risultato che conferma l’interesse e l’attualità del tema, oltre alla presenza di una rete di studiosi e professionisti sempre più attenta alla valorizzazione del patrimonio documentario.

Il convegno si propone così come un appuntamento di rilievo per il mondo degli studi archeologici, archivistici e biblioteconomici, un’occasione per unire ricerca storica, riflessione metodologica e valorizzazione delle fonti.

Allo stesso tempo, rafforza il ruolo del Parco Archeologico di Pompei come luogo di conservazione, produzione e condivisione della conoscenza.

Il coordinamento scientifico dell’iniziativa è affidato ad Alessandra Boccone, Concetta Damiani, Concetta Filodemo, Tania Maio, Pio Manzo, Valentina Sonzini e Gabriel Zuchtriegel, mentre la segreteria organizzativa è curata da Adele Acanfora, Rosa De Venezia, Silvia Maiorano, Valentina Mautone, Salvatore Nardiello e Remo Rivelli, con il supporto dell’Ufficio Comunicazione del Parco.