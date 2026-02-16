Salerno, arrestato dopo aver rubato un capo d’abbigliamento: colluttazione con un passante

A Salerno, un uomo è stato arrestato dalla Polizia dopo aver rubato un capo di abbigliamento e aver affrontato un passante nel tentativo di fuga.

Ieri sera 15 febbraio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno ha arrestato M. A. un extracomunitario con l’accusa di tentata rapina impropria.

L’uomo aveva sottratto un capo di abbigliamento in un negozio del centro cittadino e, nel tentativo di fuggire, ha ingaggiato una colluttazione con un passante intervenuto per fermarlo.

Grazie all’intervento della Polizia, l’autore del furto è stato prontamente bloccato e arrestato.

Le autorità ricordano l’importanza della collaborazione dei cittadini e la tempestività nell’avvisare le forze dell’ordine in caso di reati in corso.