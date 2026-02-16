Salerno: la Guardia di Finanza dona oltre 1.100 capi di abbigliamento alla Croce Rossa di Serre

La Guardia di Finanza di Salerno ha promosso un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre, donando oltre 1.100 capi di abbigliamento. I capi, provenienti da un sequestro effettuato dalle Fiamme Gialle di Eboli e successivamente confiscati dal Tribunale di Salerno, saranno impiegati nel progetto “Filo Rosso – Laboratorio di Cucito Sociale”, che sarà ufficialmente presentato il 19 febbraio.

L’iniziativa prevede laboratori in cui donne fragili o vittime di violenza impareranno il mestiere di sarta, provvedendo a rimuovere i marchi contraffatti dagli indumenti. Successivamente, i capi verranno destinati agli sportelli sociali della Croce Rossa per essere devoluti a persone in stato di necessità.

L’operazione testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza non solo al contrasto della criminalità, ma anche alla promozione di fini sociali. Grazie alla sinergia con l’Autorità Giudiziaria e con la Croce Rossa Italiana, un fenomeno criminale come la contraffazione viene trasformato in un’opportunità di beneficenza, senza alcun onere per lo Stato, contribuendo al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.