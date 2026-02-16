Sarno, carro allegorico urta un palo della luce durante la sfilata: blackout in zona Cappella Vecchia

Incidente nel corso della sfilata dei carri allegorici che si è tenuta ieri sera a Sarno. Una delle strutture in corteo, mentre attraversava il centro abitato, ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione al quale erano collegati anche cavi elettrici, provocando l’interruzione dell’energia in diverse abitazioni.

L’episodio si è verificato nella zona di Cappella Vecchia, dove numerosi residenti, rimasti improvvisamente al buio, sono scesi in strada per capire cosa fosse successo.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono in corso anche gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.