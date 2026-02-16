Sarno, minacce a un gruppo di ragazzini in piazza: uomo tenta di rubare una bicicletta a un 13enne

A denunciare l’accaduto è stata la sorella di uno dei ragazzi, che sui social ha espresso rabbia e preoccupazione per quanto successo in pieno centro cittadino.

Momenti di paura nei giorni scorsi a Sarno, dove un uomo si sarebbe avvicinato a un gruppo di adolescenti, tra cui un 13enne, minacciandoli per impossessarsi di una bicicletta. L’episodio si è verificato in Piazza 5 Maggio ed è stato riportato da PuntoAgronews.

A denunciare l’accaduto è stata la sorella di uno dei ragazzi, che sui social ha espresso rabbia e preoccupazione per quanto successo in pieno centro cittadino: «È inaccettabile che un uomo si avvicini a dei minorenni minacciandoli di picchiarli per rubare una bici. I nostri figli non possono neanche stare in piazza in tranquillità? Servono controlli immediati, la sicurezza deve essere una priorità».

Determinante l’intervento del padre del giovane, che sarebbe riuscito a recuperare la bicicletta e ad allontanare l’uomo, evitando conseguenze peggiori. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree frequentate da bambini e ragazzi.