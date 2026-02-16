Scafatese unica imbattuta tra Serie A e Serie D: primato assoluto nel calcio italiano

Nel calcio italiano di questa stagione 2025-26, c’è una realtà che sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori: la Scafatese Calcio 1922 è attualmente l’unica squadra imbattuta tra i club di Serie A e Serie in Italia.
Nel girone G di Serie D, dopo 24 giornate i gialloblù non hanno subito nessuna sconfitta, vantando 18 vittorie e 6 pareggi con un vantaggio di 11 punti sulla seconda in classifica.
Un risultato che la pone in situazione inedita nel panorama del calcio nazionale: mentre in Serie A nessuna squadra ha mantenuto l’imbattibilità fino a questo punto della stagione, la Scafatese continua a proseguire la sua marcia in vetta senza conoscere la sconfitta, confermandosi protagonista assoluta del suo campionato.
La formazione campana ha anche dimostrato continuità di rendimento, come evidenziato dall’ultimo successo per 3-2 contro l’Atletico Lodigiani, con l’ottavo successo consecutivo in campionato, confermando la solidità e il valore della rosa.
Questa combinazione di risultati — imbattuti, primato solitario e serie positiva — consegna alla Scafatese un primato di rilievo nel calcio italiano dilettantistico, mettendo il club di Scafati sotto i riflettori in un 2026 all’insegna dell’eccellenza sportiva.