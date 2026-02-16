Scudetto tra polemiche e VAR sotto accusa: il Napoli denuncia disparità e ingiustizie arbitrali

L’episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni, accusato di simulazione senza alcun intervento tecnologico, è diventato simbolo di un sistema percepito come incoerente e incapace di garantire uniformità di giudizio.

La sensazione di una disparità di trattamento arbitrale continua ad alimentare polemiche attorno al cammino del Napoli nella corsa al titolo. I rigori negati alla squadra guidata da Antonio Conte, a fronte di decisioni considerate fin troppo favorevoli altrove, stanno rafforzando nei tifosi l’idea di un percorso condizionato da fattori esterni al campo.

Il VAR, nato per ridurre gli errori, è finito al centro delle critiche. L’episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni, accusato di simulazione senza alcun intervento tecnologico, è diventato simbolo di un sistema percepito come incoerente e incapace di garantire uniformità di giudizio.

Per l’ambiente azzurro cresce così la frustrazione di una squadra che prova a competere con il lavoro e la qualità di gioco, ma che spesso si sente penalizzata rispetto a rivali come l’Inter.

Oltre alla classifica, a essere in discussione è la credibilità dell’intero campionato. Tifosi e addetti ai lavori chiedono maggiore trasparenza e coerenza nelle decisioni, per evitare che lo scudetto venga ricordato più per le polemiche che per il valore espresso sul campo.