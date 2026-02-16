Smottamenti tra Gragnano e Castellammare di Stabia: tre famiglie evacuate

L’area, già fragile, avrebbe ceduto a causa dell’otturazione di una condotta che convoglia le acque piovane dalla montagna, provocando accumuli d’acqua e instabilità del terreno.

Notte di paura tra Gragnano e Castellammare di Stabia, dove un nuovo smottamento in via Vena della Fossa, al confine tra i due comuni, ha costretto tre famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. L’area, già fragile, avrebbe ceduto a causa dell’otturazione di una condotta che convoglia le acque piovane dalla montagna, provocando accumuli d’acqua e instabilità del terreno.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza la zona e avviare le verifiche tecniche. Gli sfollati sono stati temporaneamente sistemati in strutture comunali o ospitati da parenti.

L’episodio si inserisce in un contesto già critico legato al maltempo che nelle ultime ore ha colpito l’area stabiese e i Monti Lattari. Nella stessa giornata, infatti, un altro smottamento ha interessato la Statale Sorrentina, fondamentale collegamento tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, dove massi sono precipitati sulla carreggiata rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale per motivi di sicurezza, come riportato da “Metropolis”.

Per tutta la notte le squadre di emergenza hanno lavorato senza sosta per fronteggiare frane, allagamenti e disagi alla circolazione. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre cresce la preoccupazione dei residenti delle zone collinari, sempre più esposte al rischio idrogeologico.