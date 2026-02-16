Vietri sul Mare: De Luca chiede 3 milioni per mettere in sicurezza il costone franato

A Vietri sul Mare, la Strada Statale 163 Amalfitana resta a senso unico alternato a causa di una massiccia frana. Per superare l’emergenza, servono interventi immediati e risorse consistenti.

Lo afferma il parlamentare salernitano e segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, che oggi ha effettuato un sopralluogo sul luogo interessato dalla frana.

Secondo De Luca, per mettere in sicurezza l’intero costone roccioso servono circa 3 milioni di euro, a fronte dei 700mila già stanziati da ANAS.

«È fondamentale reperire risorse importanti e immediate per garantire la sicurezza del versante», ha dichiarato De Luca. Sarà inoltre necessario accertare eventuali responsabilità, considerando che i terreni coinvolti sono privati, ma la priorità resta gestire rapidamente la fase emergenziale.

Il parlamentare ha anche sottolineato il ruolo della Regione Campania, definendo gli interventi degli assessori competenti “importanti e tempestivi”.

L’obiettivo è duplice: proteggere l’incolumità dei cittadini e salvaguardare il patrimonio paesaggistico della Costiera Amalfitana, un’infrastruttura strategica per residenti, pendolari e turismo.