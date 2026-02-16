Villaricca, violenza domestica: 31enne arrestato dopo l’ennesima aggressione alla compagna

Violenza domestica a Villaricca: 31enne arrestato dai Carabinieri dopo l’aggressione alla compagna. La donna, fuggita di casa con il figlio, ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni.

Una frase, pronunciata con disarmante leggerezza, riassume il cuore di questa vicenda:

«Oggi le ho dato solo due schiaffi».

Parole che raccontano, meglio di qualsiasi ricostruzione, quanto possa essere distorto il valore attribuito alla persona che dovrebbe essere amata e rispettata: la propria compagna, madre dei propri figli.

È pomeriggio quando una giovane donna, 28 anni, si presenta agitata alla caserma dei Carabinieri di Villaricca. Con lei c’è uno dei suoi due figli, un bambino di cinque anni. È appena fuggita da casa dopo l’ennesima aggressione subita dal compagno.

I segni della violenza sono evidenti: lividi scuri sul corpo, visibili anche nelle parti non coperte dai vestiti. Davanti ai militari la donna trova il coraggio di raccontare mesi di soprusi, episodi mai denunciati prima, alimentati – secondo il suo racconto – da una gelosia sempre più ossessiva e culminati ancora una volta in schiaffi e calci.

Dopo aver raccolto la testimonianza, i Carabinieri si recano nell’abitazione della coppia, dove trovano l’uomo, un 31enne. È lì che, visibilmente scosso, ammette di aver colpito la compagna, ridimensionando l’accaduto con quella frase: «solo due schiaffi».

Per lui scattano le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo l’arresto, l’uomo viene trasferito in carcere.

La donna, invece, viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove i medici le diagnosticano lesioni guaribili in venti giorni.

Un’altra storia di violenza domestica che si aggiunge a tante altre, dove il silenzio dura spesso troppo a lungo e dove la richiesta di aiuto arriva solo dopo mesi di sofferenze.