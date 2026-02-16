Villaricca, violenza domestica: 31enne arrestato dopo l’ennesima aggressione alla compagna

Una frase, pronunciata con disarmante leggerezza, riassume il cuore di questa vicenda:
«Oggi le ho dato solo due schiaffi».
Parole che raccontano, meglio di qualsiasi ricostruzione, quanto possa essere distorto il valore attribuito alla persona che dovrebbe essere amata e rispettata: la propria compagna, madre dei propri figli.
È pomeriggio quando una giovane donna, 28 anni, si presenta agitata alla caserma dei Carabinieri di Villaricca. Con lei c’è uno dei suoi due figli, un bambino di cinque anni. È appena fuggita da casa dopo l’ennesima aggressione subita dal compagno.
I segni della violenza sono evidenti: lividi scuri sul corpo, visibili anche nelle parti non coperte dai vestiti. Davanti ai militari la donna trova il coraggio di raccontare mesi di soprusi, episodi mai denunciati prima, alimentati – secondo il suo racconto – da una gelosia sempre più ossessiva e culminati ancora una volta in schiaffi e calci.
Dopo aver raccolto la testimonianza, i Carabinieri si recano nell’abitazione della coppia, dove trovano l’uomo, un 31enne. È lì che, visibilmente scosso, ammette di aver colpito la compagna, ridimensionando l’accaduto con quella frase: «solo due schiaffi».
Per lui scattano le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo l’arresto, l’uomo viene trasferito in carcere.
La donna, invece, viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove i medici le diagnosticano lesioni guaribili in venti giorni.
Un’altra storia di violenza domestica che si aggiunge a tante altre, dove il silenzio dura spesso troppo a lungo e dove la richiesta di aiuto arriva solo dopo mesi di sofferenze.