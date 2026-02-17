Angri, allarme truffe porta a porta: la scusa della “famiglia ucraina” per entrare nelle abitazioni

Cresce la preoccupazione ad Angri per una nuova truffa segnalata via social negli ultimi giorni, soprattutto nella zona centrale e tra il prolungamento di Corso Italia e le strade limitrofe.
Secondo diverse testimonianze, una vettura scura con uomini a bordo, descritti con accento straniero, si fermerebbe davanti ad alcune abitazioni bussando alle porte con la scusa di cercare una presunta “famiglia ucraina”. Un pretesto che, con ogni probabilità, servirebbe a verificare se in casa ci sia qualcuno — in particolare anziani soli — e valutare così possibili colpi da mettere a segno, come riporta “SalernoToday”.
L’appello, rilanciato sui social, invita i cittadini a non aprire a sconosciuti, a mantenere alta l’attenzione e a sensibilizzare soprattutto le persone più fragili. Le segnalazioni sarebbero già arrivate alle forze dell’ordine, con l’invito a denunciare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto.