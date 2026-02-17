Angri, discarica sul marciapiede in via Nazionale: l’appello al sindaco Ferraioli sui social

Una discarica abusiva che da anni invade il marciapiede in zona Nazionale, nonostante gli interventi costanti degli operatori ecologici.

Una discarica abusiva che da anni invade il marciapiede in zona Nazionale, nonostante gli interventi costanti degli operatori ecologici. È quanto denuncia un cittadino in un post pubblicato su un gruppo social di Angri, rivolgendosi direttamente al sindaco Cosimo Ferraioli.

Nel messaggio, l’utente riconosce i progressi dell’amministrazione comunale sul fronte della nettezza urbana e della raccolta differenziata, ma segnala come in quell’area specifica il problema resti irrisolto. Secondo la denuncia, alcune attività commerciali della zona continuerebbero a smaltire i rifiuti in modo irregolare, scaricandoli a tutte le ore sul marciapiede, pur essendo dotate di bidoni per la differenziata.

«Gli addetti alla nettezza urbana fanno un buon lavoro e ripuliscono costantemente – si legge nel post – ma c’è chi non sente il dovere di rispettare le regole».

L’auspicio finale è che la situazione venga monitorata con maggiore attenzione e che si arrivi a una soluzione definitiva, anche attraverso controlli più rigorosi e sanzioni per chi non rispetta le norme sul conferimento dei rifiuti.

