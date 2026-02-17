Angri, discarica sul marciapiede in via Nazionale: l’appello al sindaco Ferraioli sui social

Una discarica abusiva che da anni invade il marciapiede in zona Nazionale, nonostante gli interventi costanti degli operatori ecologici. È quanto denuncia un cittadino in un post pubblicato su un gruppo social di Angri, rivolgendosi direttamente al sindaco Cosimo Ferraioli.

Nel messaggio, l’utente riconosce i progressi dell’amministrazione comunale sul fronte della nettezza urbana e della raccolta differenziata, ma segnala come in quell’area specifica il problema resti irrisolto. Secondo la denuncia, alcune attività commerciali della zona continuerebbero a smaltire i rifiuti in modo irregolare, scaricandoli a tutte le ore sul marciapiede, pur essendo dotate di bidoni per la differenziata.

«Gli addetti alla nettezza urbana fanno un buon lavoro e ripuliscono costantemente – si legge nel post – ma c’è chi non sente il dovere di rispettare le regole».

L’auspicio finale è che la situazione venga monitorata con maggiore attenzione e che si arrivi a una soluzione definitiva, anche attraverso controlli più rigorosi e sanzioni per chi non rispetta le norme sul conferimento dei rifiuti.