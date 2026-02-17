Banca Monte Pruno inaugura la nuova filiale di Nocera Inferiore: cresce la presenza nell’Agro Nocerino-Sarnese

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico e il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.

Diciannove filiali operative, presenza in due regioni – Campania e Basilicata – quattro province coperte e ben 106 comuni supportati. Con questi numeri Banca Monte Pruno di Fisciano, Roscigno e Laurino ha inaugurato ufficialmente questa mattina la nuova filiale di Nocera Inferiore, alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico e il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.

L’apertura rappresenta una scelta strategica per rafforzare la presenza della banca nell’Agro-Nocerino Sarnese e consolidare un modello di istituto di prossimità, fondato sull’ascolto del territorio, sulla consulenza personalizzata e sul rapporto diretto con famiglie, professionisti e piccole e medie imprese.

I nuovi locali, completamente ristrutturati, offrono ambienti moderni e funzionali, con un’area self-service attiva senza limiti di orario, pensata per garantire la massima autonomia operativa alla clientela.

«In un tempo segnato dalla desertificazione bancaria – ha sottolineato il presidente Albanese – noi scegliamo di restare vicini alle persone, investendo nei territori e rafforzando la nostra identità cooperativa».

Sulla stessa linea il direttore generale Federico: «Aprire una nuova filiale significa investire nella comunità ed essere un partner serio e affidabile, capace di offrire risposte concrete e tempestive».