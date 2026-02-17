Blitz antidroga a Sant’Antonio Abate, scoperto un tesoro nascosto: sequestrati oltre 850mila euro in contanti

Non cercavano lingotti d’oro, ma droga. E invece si sono imbattuti in uno dei sequestri di denaro più ingenti degli ultimi anni nell’area stabiese.

Non cercavano lingotti d’oro, ma droga. E invece si sono imbattuti in uno dei sequestri di denaro più ingenti degli ultimi anni nell’area stabiese. I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, durante un’operazione notturna nel cuore di Sant’Antonio Abate, hanno rinvenuto 852.930 euro in contanti nascosti all’interno di un’abitazione.

L’irruzione nella notte

Il blitz è scattato nel buio, con l’obiettivo di perquisire la casa di un 50enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati al traffico di stupefacenti. I militari sospettavano che l’uomo avesse ripreso a gestire attività di spaccio direttamente dal domicilio, trasformato in una vera base logistica.

La perquisizione è stata minuziosa: mobili smontati, cassetti svuotati, battiscopa controllati. In un primo momento, però, della droga non c’era traccia. A insospettire i carabinieri sono state alcune anomalie strutturali dell’appartamento.

Il tesoro sottovuoto dietro la porta

La scoperta è arrivata smontando un’intercapedine ricavata nel telaio della porta d’ingresso. All’interno, impilate con precisione quasi maniacale, c’erano migliaia di banconote – perlopiù da 50 euro – confezionate sottovuoto per proteggerle da umidità e muffa.

Una modalità tipica dei grandi traffici criminali, utilizzata per conservare a lungo ingenti somme di denaro “nero”.

La contabilità dello spaccio nella controsoffittatura

Le sorprese non sono finite lì. Nella controsoffittatura dell’abitazione sono stati trovati altri pacchi di contanti e alcuni fogli manoscritti che, secondo gli inquirenti, rappresenterebbero una vera e propria contabilità dello spaccio: cifre, sigle e date riconducibili a un giro d’affari consistente.

Documenti che potrebbero collegare direttamente il denaro sequestrato all’attività di traffico di stupefacenti.

Sequestro record e denuncia

Il conteggio del denaro è andato avanti fino all’alba, quando è emersa la cifra definitiva: 852.930 euro. Un bottino che, per entità e modalità di occultamento, fa ipotizzare un ruolo di primo piano dell’uomo nelle dinamiche criminali della zona.

Il 50enne è stato denunciato per ricettazione, mentre l’intera somma è stata posta sotto sequestro. Le indagini dei militari dell’Arma dei Carabinieri proseguono per ricostruire la provenienza del denaro e verificare eventuali collegamenti con reti criminali attive tra Sant’Antonio Abate e l’hinterland stabiese.