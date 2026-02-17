Cuore danneggiato al bambino di due anni: box tecnologici ignorati e personale non formato

Emergono particolari sempre più gravi dall’inchiesta della Procura di Napoli sul caso del bambino di due anni che, lo scorso 23 dicembre, ha ricevuto un trapianto di cuore poi risultato compromesso.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’Ospedale Monaldi disponeva di box di ultima generazione per il trasporto degli organi, dotati di sonde e display per il controllo costante della temperatura. Strumenti che però non sarebbero stati utilizzati dall’équipe partita per il prelievo a Bolzano.

Al loro posto, i sanitari avrebbero scelto un contenitore isotermico tradizionale in plastica, privo di qualsiasi sistema di monitoraggio.

Il ghiaccio secco e il cuore congelato

Dagli accertamenti della magistratura partenopea emerge un quadro ancora più allarmante: la rinuncia ai box tecnologici sarebbe stata dovuta alla mancata formazione del personale sul loro utilizzo.

Il cuore sarebbe stato così trasportato in un contenitore tradizionale, dove – secondo l’ipotesi investigativa – l’impiego improprio di ghiaccio secco al posto del normale ghiaccio avrebbe provocato il congelamento del tessuto cardiaco e il conseguente danneggiamento irreversibile dell’organo.

Ispettori ministeriali in arrivo

Alla luce della gravità della vicenda, il Ministero della Salute ha disposto l’invio di un pool di ispettori.

Domani mattina gli inviati ministeriali saranno a Napoli presso il Monaldi per verificare protocolli, procedure e responsabilità operative. Successivamente si sposteranno a Bolzano, dove è avvenuto l’espianto dell’organo, per ricostruire l’intera catena di trasporto.

L’obiettivo dell’audit è chiarire se siano state rispettate le linee guida nazionali e internazionali sulla conservazione degli organi e perché si sia scelto un sistema ritenuto obsoleto.

Le condizioni del piccolo paziente

Sul piano clinico la situazione resta drammatica. L’ultimo bollettino dell’Azienda dei Colli parla di condizioni stabili ma in “grave criticità”.

Il bambino è ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio ed è ufficialmente tornato nella lista d’attesa nazionale per un nuovo trapianto di cuore.

Vertice dei massimi specialisti

In concomitanza con l’ispezione ministeriale, domani al Monaldi si terrà un “heart team” straordinario che riunirà esperti di cardiochirurgia pediatrica provenienti dai principali centri italiani, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e strutture specializzate di Padova, Bergamo e Torino.