Da Sala Consilina a Sanremo con la mitica 127: l’impresa “on the road” di Daniele Pugliese di Casa Surace

Partirà nei prossimi giorni da Sala Consilina con destinazione Sanremo, ma con regole tutte sue: niente autostrada e niente hotel. Protagonista dell’avventura è Daniele Pugliese, uno dei fondatori di Casa Surace, conosciuto dal pubblico come “il Temerario”.

Il viaggio verso la città dei fiori avverrà a bordo della storica Fiat 127, l’auto “ufficiale” della factory social, diventata ormai un simbolo delle loro gag e dei loro racconti popolari. «Mai prendere l’autostrada – racconta Pugliese – farò diverse tappe lungo il percorso tra amici e aziende amiche».

Un’altra regola fondamentale sarà l’adattamento totale: nessun pernottamento in albergo. «Al momento non so nemmeno io dove dormirò, ma qualcosa la troverò», scherza l’attore e creator.

L’obiettivo è arrivare a Sanremo prima dell’inizio del Festival, ma l’impresa non si fermerà al traguardo. Casa Surace, infatti, ha in mente un progetto speciale: aprire un vero e proprio bar temporaneo nel cuore della città ligure, come riportato da “SalernoToday”.

«Da bar di paese a bar di Sanremo è un attimo – spiega Pugliese – insieme a Casa Surace, Trattoria da Nennella e La mia Campania apriremo il primo “Festival al Bar” direttamente a Sanremo».

Un luogo che ospiterà parenti, artisti, creator e talent per seguire il Festival da vicino, tra sketch, incontri e contenuti social, nel classico stile ironico e popolare che ha reso celebre Casa Surace.

E l’invito finale, ovviamente, è in perfetto mood temerario: «Seguiteci… soprattutto se avete un carro attrezzi!».