Fiocco rosa all’alba a Sarno: bimba nasce sull’auto davanti al pronto soccorso

Un’alba indimenticabile a Sarno, dove una neonata ha deciso di venire al mondo prima ancora di varcare la soglia dell’ospedale. La rampa del pronto soccorso dell’Ospedale Martiri del Villa Malta si è trasformata in una culla improvvisata per accogliere una nascita tanto improvvisa quanto emozionante.

Erano da poco passate le quattro del mattino quando, nell’abitazione di una giovane coppia di San Giuseppe Vesuviano, le contrazioni sono iniziate all’improvviso. La gravidanza era a termine, ma nessuno si aspettava che la piccola avesse tanta fretta di nascere. Il papà ha aiutato la moglie a salire in auto, con loro anche la primogenita, e si sono diretti verso l’ospedale di Sarno.

Arrivati nei pressi della struttura, però, la bambina aveva già deciso che non c’era più tempo da perdere: la testolina era già visibile e, nel giro di pochi istanti, tra mani pronte e parole di incoraggiamento, il parto si è compiuto direttamente nell’abitacolo dell’auto. Un vagito ha rotto il silenzio dell’alba, trasformando la paura in gioia e commozione.

Il personale sanitario è intervenuto immediatamente, prendendo in carico mamma e neonata e verificando che entrambe stessero bene. Fortunatamente non si sono registrate complicazioni e le condizioni di salute sono risultate ottime. Nei prossimi giorni potranno tornare a casa, portando con sé il ricordo di una nascita speciale che ha reso unica un’alba all’ospedale di Sarno.