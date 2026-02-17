Maltempo in Campania, frane e allagamenti tra Napoli e Caserta: decine di interventi della Protezione Civile

Frane, cedimenti strutturali e allagamenti stanno mettendo a dura prova diverse aree della Campania a causa del maltempo che da giorni interessa il territorio.

Frane, cedimenti strutturali e allagamenti stanno mettendo a dura prova diverse aree della Campania a causa del maltempo che da giorni interessa il territorio. Numerosi gli interventi effettuati dalla Protezione Civile della Regione Campania e dal Genio Civile della Campania, in particolare tra le province di Napoli e Caserta.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per venti forti e una seconda allerta di livello giallo per temporali sui settori meridionali della regione, entrambe valide fino alle 18 di domani. In serata l’assessore regionale Fiorella Zabatta ha fatto il punto della situazione dopo aver partecipato ai centri di coordinamento soccorsi attivati dalla Prefettura di Napoli.

Nel capoluogo partenopeo, in zona Camaldoli, un tratto di via Mandracchio è stato transennato a seguito di un doppio crollo su un terrapieno che ha ristretto la carreggiata, causando disagi alla viabilità.

Situazione critica anche a Castellammare di Stabia, dove una frana ha interessato il piazzale e le strutture di recinzione di un edificio in via Vena della Fossa. Sono in corso le verifiche tecniche per stabilire gli interventi necessari e procedere alla rimozione dei materiali. Il Comune agirà in danno del privato, con finanziamento regionale.

Nel centro storico di Marano di Napoli, in via Roma, il cedimento di un muro di contenimento ha coinvolto un edificio: 93 persone sono state sgomberate e l’area posta sotto sequestro. Anche in questo caso gli interventi saranno eseguiti dal Comune con il supporto economico della Regione.

Sul fronte costiero, a Castel Volturno le mareggiate hanno ostruito le foci di Lago Patria e del lago Piatto, in località Bagnara. La Regione ha disposto due interventi urgenti per garantire la sicurezza idraulica, affidati al Consorzio di bonifica del Volturno e finanziati con fondi regionali.

Danni legati al mare grosso sono stati segnalati anche a Giugliano in Campania, con esondazioni alla foce del fiume, e in diversi comuni del Salernitano: Pollica, Casal Velino, Sapri, Pisciotta e Villammare di Vibonati.