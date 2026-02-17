Maltempo nel Cilento: mareggiate e frane, strade chiuse tra Sapri, Centola e Santa Marina

Le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato danni e disagi anche nel Cilento, dove si registrano chiusure stradali e interventi d’urgenza.

Non solo a Pellezzano. Le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato danni e disagi anche nel Cilento, dove si registrano chiusure stradali e interventi d’urgenza per garantire la sicurezza.

A Sapri, con un’ordinanza adottata nelle prime ore della mattinata, è stato interdetto al traffico veicolare il tratto del lungomare Italia SS18 compreso tra via San Francesco di Paola e via Cagliari. La decisione è arrivata alle 9:22, a seguito della presenza di materiale litoide sulla carreggiata causato da una mareggiata in corso.

Gli altri disagi

Durante la notte un albero è crollato improvvisamente lungo la strada che collega le frazioni di San Severino di Centola e Foria di Centola, nel territorio del comune di Centola. La viabilità è rimasta bloccata fino alle prime ore del mattino, quando sono intervenute le squadre di soccorso e gli addetti alla manutenzione per la rimozione dei detriti.

Situazione critica anche a Santa Marina, dove una frana si è verificata lungo la strada provinciale in località Salise, rendendo il tratto impraticabile agli automobilisti.