Napoli. Incendio al Teatro Sannazaro: distrutta la storica sala di Chiaia, evacuate trenta famiglie

Un vasto incendio è divampato intorno alle 6 del mattino a Napoli, nel quartiere di Chiaia, devastando lo storico Teatro Sannazaro. Le fiamme, dopo aver covato in silenzio, si sono propagate rapidamente fino a divorare la cupola, che è crollata sulla platea. L’interno della struttura è stato completamente distrutto, cancellando uno dei luoghi simbolo della tradizione teatrale napoletana, legato indissolubilmente alla figura di Luisa Conte.

Sul posto sono giunti il procuratore Antonio Ricci e Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, visibilmente sconvolta nel vedere le condizioni dell’edificio. L’aria irrespirabile ha reso necessaria l’evacuazione di circa trenta famiglie residenti negli stabili adiacenti.

Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato innescato da un corto circuito, favorito dalla presenza di materiali altamente infiammabili. L’allarme è scattato con una chiamata al 113: “Correte, brucia tutto”.

L’intervento dei soccorsi

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da diversi distaccamenti cittadini e supportate da un’autobotte da Caserta, hanno lavorato per ore per domare il rogo.

“I danni sono ingenti e il teatro è completamente compromesso – ha spiegato il comandante Giuseppe Paduano – all’interno ci sono ancora piccoli focolai che stiamo spegnendo. Per le cause è troppo presto”.

Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in ospedale, tra il Pellegrini e il Fatebenefratelli, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. La colonna di fumo è stata visibile da numerose zone della città.

La ferita alla città

Il teatro, incastonato tra edifici residenziali e accanto a un’antica chiesa, ha reso particolarmente complesso l’intervento dei soccorritori, impossibilitati anche a operare dall’alto a causa del groviglio di tetti della zona.

Parole di forte cordoglio sono arrivate dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico:

“Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti. Insieme al Regione Campania e al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città”.

Sulla stessa linea il sindaco Gaetano Manfredi, che ha assicurato sostegno concreto alla famiglia Sansone e alle maestranze del teatro, oltre all’assistenza per le famiglie evacuate.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio, mentre Napoli piange uno dei suoi luoghi culturali più amati, simbolo di memoria, comicità e tradizione popolare.