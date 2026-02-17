Nocera Inferiore in lutto: muore improvvisamente l’avvocato Dario D’Alessio, stroncato da un infarto in casa

Professionista stimato e punto di riferimento del foro nocerino, D’Alessio era titolare di uno studio legale nel quale si sono formati numerosi giovani avvocati, tra cui anche l’attuale sindaco Paolo De Maio.

Profondo cordoglio a Nocera Inferiore per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Dario D’Alessio, deceduto questa mattina nella sua abitazione a causa di un infarto fulminante. Avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 1 aprile.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, suscitando una lunga scia di messaggi di affetto e ricordi carichi di emozione.

Il ricordo degli amici

Tra i primi a esprimere dolore e vicinanza, l’amico Dino Apuzzo, che ha affidato ai social parole semplici ma profonde:

“Ricorderò sempre te, Dario, con immenso affetto e stima. Ciao amico mio, riposa in pace”.

Altri amici hanno rievocato gli anni della giovinezza, le risate, i sogni condivisi e l’esperienza a Radio Erta, quando i due, ancora ragazzi, facevano i dj con l’entusiasmo di chi vedeva nella musica e nell’amicizia una promessa di futuro.

“Ho perso un amico, un fratello. Non solo un grande avvocato, ma una persona solare, capace di riempire una stanza con il suo sorriso. Mi mancheranno i tuoi messaggi, la tua ironia, il tuo modo di esserci”.

Le parole del sindaco De Maio

Particolarmente toccante il ricordo del sindaco Paolo De Maio, che con D’Alessio aveva condiviso un lungo percorso umano e professionale:

“Mi hai accolto nel tuo studio nel 2001 per fare pratica, in un momento difficile della mia vita. Eri più di un collega: sei stato come un fratello, quasi un padre. Avevi una scrittura unica, grande capacità con i clienti e una straordinaria prontezza in udienza. Mi hai seguito passo dopo passo anche nel mio cammino politico, fino a essere fiero del sindaco che ero diventato”.

Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero commosso alla famiglia dell’avvocato, alla moglie Maria Pia e ai figli, stringendoli in un abbraccio ideale a nome dell’intera città.

Una perdita per tutta la comunità

Con la scomparsa di Dario D’Alessio, Nocera Inferiore perde non solo un professionista di valore, ma una figura umana capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

Un uomo di diritto, di amicizia e di passione, il cui ricordo resterà vivo nelle aule dei tribunali, tra i colleghi, e soprattutto nel cuore di una città oggi in silenzioso dolore.