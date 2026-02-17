Nuova truffa nel Salernitano: finti carabinieri tra sms, videochiamate e mail per svuotare i conti

La vittima riceve inizialmente un sms che segnala un presunto mancato pagamento bancario e invita a contattare con urgenza l’istituto di credito.

Sms ingannevoli, videochiamate su applicazioni di messaggistica e persino false mail di diffida: è il nuovo raggiro segnalato nel territorio della provincia di Salerno, che ha spinto l’Arma dei Carabinieri a lanciare un allarme pubblico per mettere in guardia i cittadini.

Il meccanismo della truffa è studiato nei minimi dettagli. La vittima riceve inizialmente un sms che segnala un presunto mancato pagamento bancario e invita a contattare con urgenza l’istituto di credito tramite un numero di telefono fornito nel messaggio. Dall’altra parte risponde un complice che, attraverso una videochiamata, mette in contatto il malcapitato con un falso appartenente alle forze dell’ordine.

Per rendere il tutto più credibile, il truffatore utilizza come immagine profilo l’emblema istituzionale dell’Arma e parla di presunte indagini in corso. In contemporanea, la vittima riceve una mail di diffida proveniente da un indirizzo di posta elettronica costruito ad arte, con riferimenti a fantomatici reparti investigativi e una falsa firma “Arma dei Carabinieri”.

L’obiettivo è uno solo: spingere la persona contattata a trasferire i propri risparmi su un conto corrente indicato dai criminali, facendo leva su paura e senso di urgenza.

I carabinieri veri ribadiscono che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede mai denaro o operazioni bancarie ai cittadini e invitano a diffidare da qualsiasi richiesta di questo tipo. In caso di dubbi o situazioni sospette, l’unico comportamento corretto è contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

Massima attenzione, dunque, perché le truffe diventano sempre più sofisticate e realistiche, ma un semplice controllo può evitare gravi danni economici.