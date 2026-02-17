Nuovo stadio e restyling dell’ex San Paolo: Napoli accelera sul rilancio di Bagnoli e Fuorigrotta

Le aree individuate per i futuri interventi si collocano tutte nel quadrante occidentale di Napoli: si ipotizzano opere presso le strutture del CUS Napoli, nel Parco dello Sport di Bagnoli o in nuove zone dedicate previste all’interno del piano di rilancio urbano di Bagnoli.

L’operazione stadio, pur favorita dalla prospettiva di ospitare gli Europei del 2032, non è legata esclusivamente all’evento internazionale. L’amministrazione comunale ha infatti confermato che il piano di modernizzazione andrà avanti “in ogni caso”, con interventi strutturali e funzionali che includono il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli spazi interni e una nuova immagine esterna dell’impianto.

Una nuova identità per l’ex San Paolo

Il progetto riguarda direttamente lo storico stadio oggi intitolato a Stadio Diego Armando Maradona. Oltre agli aspetti tecnici, è previsto un profondo restyling estetico pensato per superare l’aspetto “brutalista” del cemento a vista che ha caratterizzato l’impianto negli ultimi decenni.

L’obiettivo è dotare lo stadio di una facciata moderna, con coperture o rivestimenti capaci di integrarsi meglio con il tessuto urbano di Fuorigrotta, restituendo all’area un’infrastruttura più armonica e attrattiva.

Il piano riprende in larga parte le proposte avanzate nel 2015 dal SSC Napoli, segnando finalmente una convergenza tra amministrazione pubblica e società sportiva. L’obiettivo condiviso è trasformare lo stadio in una struttura moderna, multifunzionale e produttiva per tutto l’anno, non più utilizzata soltanto nei giorni di partita.

Un tassello strategico, dunque, non solo per lo sport, ma per l’intero progetto di rigenerazione urbana dell’area occidentale della città.