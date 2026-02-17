Omicidio del panettiere di Sarno, il caso Russo arriva in Parlamento: interrogazione al Ministro della Giustizia

Finisce in Parlamento la vicenda dell’omicidio di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso con numerose coltellate nelle scorse settimane. A sollevare il caso nelle sedi istituzionali è stato il deputato Pino Bicchielli, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministero della Giustizia per fare chiarezza su quanto accaduto successivamente all’arresto del presunto responsabile.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, Russo sarebbe stato aggredito all’interno del proprio locale commerciale. Stando alle dichiarazioni della figlia della vittima, l’uomo sarebbe intervenuto per difenderla da un litigio scoppiato con Andrea Sirica, venendo poi colpito mortalmente con una decina di coltellate.

Sirica, accusato di omicidio aggravato e indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale al momento dell’arresto, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Fuorni, dove risulta detenuto anche il fratello Daniele.

Al centro dell’interrogazione parlamentare vi è però un ulteriore elemento che ha destato forti perplessità: la diffusione online di una fotografia che ritrae Andrea Sirica insieme al fratello. L’immagine, secondo quanto riportato, sarebbe stata scattata proprio dopo un incontro avvenuto all’interno dell’istituto penitenziario campano.

Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza interna e sul rispetto delle procedure previste nelle strutture detentive. Nell’atto ispettivo si chiede di accertare come la foto sia stata realizzata, da chi e se provenga effettivamente dal carcere di Fuorni, oltre alle eventuali responsabilità.

Il deputato Bicchielli ha quindi domandato al Ministro se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda adottare per verificare l’accaduto e garantire il rispetto delle regole.