Pagani. L’Auditorium S. Alfonso Maria de Liguori intitolato al Maestro di Teatro Franco Pinto

La sala teatro dell’Auditorium S. Alfonso Maria de Liguori porterà il nome del compianto Maestro di Teatro, prof. Franco Pinto, figura di riferimento per la formazione artistica e culturale del territorio.

La decisione è stata ufficializzata dalla giunta guidata dal sindaco Lello De Prisco, che ha accolto la proposta avanzata dalla Pro Loco Castello di Cortimpiano, presieduta da Antonio Avigliano. La delibera di giunta era già stata approvata lo scorso dicembre, sancendo formalmente l’intitolazione.

La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 28 febbraio alle ore 18 proprio presso l’Auditorium, con l’apposizione di una targa commemorativa in onore del Maestro Pinto, per ricordarne l’impegno, la passione e il contributo dato al teatro e alla crescita culturale della comunità.