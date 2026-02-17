Salerno, dipendente cinese aggredito in un negozio: ricoverato con traumi a volto e testa

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità del responsabile, attualmente fuggito.

Momenti di tensione a Montecorvino Pugliano, dove un uomo di nazionalità cinese è stato aggredito da uno sconosciuto all’interno di un’attività commerciale in via Verdi. L’episodio ha fatto scattare l’allarme al 118, che ha immediatamente attivato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Vopi di Pontecagnano, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. L’uomo presentava traumi al volto e al capo, ma le sue condizioni non sarebbero al momento critiche.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità del responsabile, attualmente fuggito. Restano aperte tutte le ipotesi, dal litigio improvviso a possibili motivi legati all’attività lavorativa.