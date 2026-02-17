Scafati paralizzata da sosta selvaggia e cantieri: Fratelli d’Italia attacca la gestione del traffico

Il problema non riguarda solo la mobilità urbana ma anche la sicurezza: ingorghi improvvisi, rallentamenti continui e difficoltà per mezzi di soccorso e residenti.

Caos viabilità a Scafati, dove tra lavori in corso e auto parcheggiate in modo irregolare intere strade finiscono spesso bloccate, con pesanti ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza.

A sollevare il caso è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, che parla di un malcontento crescente tra i residenti. L’ex presidente del consiglio comunale denuncia una situazione ormai fuori controllo, con arterie principali trasformate quotidianamente in colli di bottiglia per effetto della sosta selvaggia.

Secondo Santocchio, il problema non riguarda solo la mobilità urbana ma anche la sicurezza: ingorghi improvvisi, rallentamenti continui e difficoltà per mezzi di soccorso e residenti. «Stiamo ricevendo sempre più segnalazioni di cittadini esasperati – afferma – Scafati è diventata una vera giungla viaria».

Il coordinatore di FdI chiarisce che la critica non è rivolta alle brevi soste occasionali, ma a una mancanza strutturale di controlli e programmazione. «Non vogliamo criminalizzare nessuno, ma è evidente l’assenza di una supervisione costante. Serve una presenza concreta della polizia municipale e un intervento serio dell’amministrazione comunale».

Nel mirino finisce direttamente la gestione del sindaco Pasquale Aliberti e della sua maggioranza. Al centro della proposta politica di Fratelli d’Italia c’è l’urgenza di un nuovo piano parcheggi, considerato indispensabile per affrontare in modo strutturale l’emergenza traffico.

«La viabilità non è un tema secondario – conclude Santocchio – ma un servizio essenziale per cittadini, commercianti e visitatori. Senza una strategia moderna e sostenibile, la qualità della vita urbana continuerà a peggiorare».