Tentata rapina in un supermercato a Sarno: due uomini arrestati dopo l’aggressione al personale

Momenti di tensione in un centro commerciale di Sarno, dove due uomini hanno tentato una rapina che si è trasformata in una violenta colluttazione con gli addetti alle vendite. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa, intorno alle 20, all’interno di una struttura situata in via Roma.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i due soggetti erano stati notati dalla vigilanza mentre cercavano di sottrarre merce dagli scaffali. Fermati per chiarimenti dal personale del negozio, invece di desistere avrebbero reagito con aggressività, facendo degenerare rapidamente la situazione.

Uno dei due avrebbe impugnato un palo di ferro, tentando di colpire gli addetti per aprirsi una via di fuga verso l’uscita. A quel punto è scattato l’intervento delle forze dell’ordine: una volante della Polizia di Stato è giunta sul posto riuscendo a bloccare entrambi gli uomini, come riporta “SalernoToday”.

Dopo essere stati messi in sicurezza, i due sono stati ammanettati e condotti al commissariato per l’identificazione e le procedure di rito.