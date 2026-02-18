Aggressione e rapina in strada a Mercato San Severino: tre denunciati per lesioni e furto

Paura nei giorni scorsi a Mercato San Severino, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito in strada e rapinato di una catenina d’oro e del portafoglio contenente denaro.

Secondo la ricostruzione inquirente, ad agire sarebbero state almeno tre persone di nazionalità romena, ora denunciate a piede libero per rapina e lesioni. Non è ancora chiaro se l’uomo fosse stato preso di mira in precedenza o se vi fossero dissidi pregressi tra le parti.

I tre erano già finiti sotto la lente degli investigatori pochi giorni prima, quando erano stati trovati in possesso di oltre 350 cavi in rame e di vari strumenti da scasso – tra cui passamontagna, chiavi, tenaglie e ricetrasmittenti – materiale poi sequestrato. Il gruppo è sospettato di aver messo a segno furti in appartamento nella zona della Valle dell’Irno, come riportato da “Il Mattino“.

Ora, con la nuova denuncia per rapina e lesioni, la loro posizione potrebbe aggravarsi, anche alla luce delle valutazioni della Procura di Nocera Inferiore.