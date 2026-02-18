Al Monaldi maxiconsulto di esperti: possibile nuovo cuore per il bimbo di Napoli

Si riaccende la speranza per il bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di cuore non riuscito dello scorso 23 dicembre. Nelle prossime ore gli specialisti valuteranno la compatibilità di un nuovo organo che potrebbe rendersi disponibile.

La mamma del piccolo è stata convocata d’urgenza in ospedale per essere aggiornata sull’evolversi della situazione: oggi è prevista la verifica sulla trapiantabilità del cuore e sull’eventuale compatibilità del gruppo sanguigno. Il bambino resta collegato a una macchina salvavita, in condizioni definite “gravi ma stabili”.

Nella giornata di ieri la premier Giorgia Meloni ha telefonato alla madre, assicurandole il massimo impegno delle istituzioni per individuare un nuovo organo compatibile e promettendo che verrà fatta piena chiarezza su quanto accaduto nel precedente intervento.

A confermare gli ultimi sviluppi è stato l’avvocato di famiglia, intervenuto nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca, spiegando che gli esperti stanno attendendo l’espianto per procedere alle verifiche cliniche necessarie.

Il primo trapianto era fallito perché il cuore era arrivato già gravemente danneggiato, circostanza ora al centro di indagini e accertamenti sanitari. Intanto al Monaldi è atteso un vero e proprio vertice medico con specialisti provenienti da diverse strutture italiane per valutare ogni possibile strada terapeutica.

Ore decisive, dunque, per il piccolo paziente e per la sua famiglia, sospesi tra l’attesa di una nuova possibilità di vita e la speranza che la medicina possa rimediare a un errore che ha già segnato profondamente questa vicenda.