Allerta meteo vento e mareggiate in Campania: criticità su tutto il territorio regionale per 24 ore

Scatterà dalle ore 8:00 di domani, giovedì 19 febbraio, l’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania. La criticità riguarderà l’intero territorio della Regione Campania e resterà in vigore per ventiquattro ore, fino alle 8:00 di venerdì 20 febbraio.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale regionale, le previsioni indicano un’intensificazione dei venti, con possibili disagi e situazioni di pericolo. Il quadro meteorologico sarà accompagnato da un aumento del moto ondoso, con mare agitato e rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

L’ente regionale ha già trasmesso le consuete raccomandazioni ai Comuni e alle strutture operative, invitando ad attivare le misure previste nei piani di protezione civile per il monitoraggio del territorio e la gestione di eventuali criticità.

Particolare attenzione è richiesta nelle zone costiere e nelle aree più vulnerabili al vento forte, dove potrebbero verificarsi cadute di alberi, danni alle strutture leggere e problemi alla circolazione.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi più intense del maltempo e di adottare comportamenti prudenti, soprattutto in prossimità del mare e in presenza di raffiche di vento sostenute.