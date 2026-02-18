Arrestato 29enne dai Carabinieri: tenta di scassinare distributore di contraccettivi

Sorpreso mentre tentava di forzare un distributore automatico di contraccettivi installato all’esterno di una farmacia in via San Rocco, a Marano, un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dai militari con il volto coperto dal cappuccio e le mani insanguinate mentre cercava di aprire il distributore utilizzando un piede di porco. Alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato addosso all’uomo diversi attrezzi da scasso. Le ferite riportate alle mani sarebbero state provocate proprio durante il tentativo di effrazione.

Il 29enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto e trasferito in camera di sicurezza, dove resta in attesa del giudizio.