Carnevale del Cuore a Villa dei Fiori di Nocera Inferiore: una festa di inclusione, sorrisi e condivisione

Ieri mattina a Villa dei Fiori di Nocera Inferiore i corridoi si sono riempiti di colori, le sale di musica, l’aria di coriandoli e bolle di sapone. Il “Carnevale del Cuore” non è stato soltanto un evento ricreativo, ma un’esperienza intensa e partecipata, capace di coinvolgere l’intera struttura.

Protagonisti della giornata sono stati i pazienti affetti da disabilità gravi, sia del servizio residenziale che di quello semiresidenziale, che hanno vissuto la festa con un entusiasmo contagioso. Maschere fantasiose, costumi ispirati a personaggi fiabeschi, sorrisi aperti e sguardi curiosi hanno dato vita a un clima di gioia autentica, dove ciascuno ha trovato il proprio spazio.

La musica ha accompagnato balli di gruppo e canti improvvisati, mentre i gonfiabili hanno regalato momenti di movimento e libertà. Lo spettacolo teatrale ha catturato l’attenzione di tutti, accendendo emozioni sincere, e l’arrivo delle mascotte ha reso ancora più speciale la merenda condivisa, tra risate e dolci tipici del Carnevale. Le bolle di sapone sospese nell’aria sembravano raccontare meglio di ogni parola la magia di quei momenti.

In un contesto riabilitativo dove le fragilità fanno parte della quotidianità, la festa ha mostrato il volto più autentico dell’inclusione: nessuna differenza come limite, ma ogni differenza come valore. C’è stato chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha battuto le mani a ritmo e chi ha semplicemente osservato con un sorriso pieno, contribuendo comunque a creare un’atmosfera di armonia e appartenenza.

Accanto ai pazienti, con la stessa energia, il personale medico, sanitario, educativo e assistenziale, non solo come organizzatori ma come parte viva della festa. Un impegno che ha dimostrato ancora una volta come la cura passi anche attraverso momenti di leggerezza condivisa, capaci di rafforzare relazioni e fiducia.

Quando la musica si è spenta, sui volti restava quella stanchezza buona che segue le giornate piene: pazienti stanchi, ma felici. Felici di aver vissuto un momento che ha unito, emozionato e fatto sentire tutti parte di qualcosa di bello.