Chirurgia robotica d’eccellenza a Pagani: primo intervento di emicolectomia destra con il Da Vinci Xi

Per la prima volta al Presidio ospedaliero di Pagani è stato eseguito un intervento di emicolectomia destra interamente con il robot Da Vinci Xi, su una paziente di 75 anni affetta da una lesione preneoplastica sanguinante non trattabile per via endoscopica a causa della sede e dell’elevato rischio di perforazione intestinale.

L’operazione, condotta tramite console robotica di ultima generazione, ha garantito al chirurgo una visione tridimensionale ad alta definizione e una libertà di movimento superiore alla laparoscopia tradizionale, permettendo una gestione estremamente precisa di vasi sanguigni, linfonodi e suture intracorporee.

Il decorso post-operatorio è stato particolarmente positivo: la paziente si è alzata dopo 12 ore dall’intervento, ha ripreso l’assunzione di liquidi per bocca senza dolore significativo ed è stata dimessa in quarta giornata.

La lesione era stata individuata dal dottor Giovanni Vicinanza della UOSD di Gastroenterologia dell’ospedale di Nocera, diretta dal dottor Antonio Cuomo.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe della UOC di Chirurgia Generale ed Oncologica del presidio di Pagani, guidata dal dottor Antonio Miro, con la collaborazione del dottor Enrico Russo e il supporto anestesiologico della dottoressa Federica Merciai e del dottor Christian Amendola, sotto la direzione del dottor Domenico Carbone. Fondamentale anche il contributo del personale infermieristico delle sale operatorie di Pagani e Nocera Inferiore, con il tutoraggio del dottor Massimo Viola.

L’intervento rientra nel percorso di potenziamento dell’assistenza oncologica promosso dall’ASL Salerno, sotto la guida del direttore generale Gennaro Sosto e del direttore sanitario Primo Sergianni, con il forte impulso della direttrice del presidio Rosalba Santarpia e del direttore del Dipartimento Chirurgico Roberto Sanseverino.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Intuitive Surgical, apre ora la strada all’utilizzo sistematico della piattaforma robotica per il trattamento non solo delle neoplasie del colon-retto, ma anche di altre patologie oncologiche dell’apparato digerente, segnando un salto di qualità per la sanità del territorio.