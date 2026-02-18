Chirurgia robotica in forte crescita a Nocera Inferiore: nel 2026 si punta a 250 interventi

Numeri in costante aumento per la chirurgia robotica presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Avviata il 26 febbraio 2025, l’attività ha già raggiunto quota 110 interventi in undici mesi, con l’obiettivo di più che raddoppiare entro l’anno in corso arrivando a circa 250 procedure.

La maggior parte degli interventi è stata eseguita dalla UOC di Urologia (80 casi, pari al 73%), seguita dalla UOC di Ginecologia (17 interventi, 15%) e dalla Chirurgia Generale e Oncologica tra Nocera e Pagani (13 interventi, 12%). Un risultato reso possibile anche grazie al supporto del servizio di Anestesia e Rianimazione e alla collaborazione del personale sanitario specializzato.

Secondo il direttore Roberto Sanseverino, la crescente richiesta – soprattutto in ambito urologico – dimostra l’impatto positivo dell’introduzione della piattaforma robotica all’interno dell’ASL Salerno, che già a fine 2023 aveva investito su questa tecnologia innovativa.

La chirurgia robotica, tecnica mini-invasiva che consente al chirurgo di operare tramite bracci robotici controllati da una console con visione tridimensionale ad alta precisione, garantisce incisioni più piccole, minori traumi tissutali e tempi di recupero post-operatorio più rapidi rispetto alla chirurgia tradizionale.