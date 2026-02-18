Eboli, trovato morto un giovane in casa in via Gramsci: indagini in corso

Secondo le prime informazioni trapelate, ancora frammentarie, il giovane viveva da solo nell’appartamento in cui è avvenuto il ritrovamento.

Tragico ritrovamento nella giornata di ieri a Eboli, dove il corpo senza vita di un giovane è stato scoperto all’interno di un’abitazione in via Gramsci.

Sul posto sono intervenuti i militari della Carabinieri della Compagnia locale e i sanitari dell’Vopi, allertati dalla centrale operativa del 118 di Salerno. Purtroppo, per il ragazzo non c’era più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze della morte e chiarire eventuali responsabilità o cause naturali del decesso. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili alle indagini.