Lite al semaforo nel centro di Ariano Irpino: insulti, clacson e nessuno interviene

Tensione a un semaforo su una strada centrale di Ariano Irpino, dove è scoppiata la classica lite tra automobilisti. Un uomo in coda si è sentito insultare dal conducente di un furgoncino dopo aver suonato ripetutamente il clacson per invitarlo a ripartire.

Il diverbio è rapidamente degenerato, con uno dei protagonisti che ha iniziato a riprendere la scena con il cellulare, gesto che – come spesso accade – non ha favorito l’intervento di altri automobilisti per calmare gli animi. Nessuno è sceso a dividere i due.

Intanto, allo scattare del verde, chi era dietro e voleva solo ripartire ha cominciato a suonare il clacson, aumentando confusione e nervosismo in mezzo al traffico. Fortunatamente, la discussione si è esaurita senza conseguenze fisiche.