Mercato San Severino. Furto al Conad e false generalità: arrestato dai carabinieri

Ha rubato nove bottiglie di champagne da un punto vendita Conad, poi ha tentato di sviare i controlli fornendo false generalità ai militari. Per questo uno straniero, residente a Castellammare di Stabia, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Mercato San Severino.

L’uomo era stato notato dopo aver sottratto diverse bottiglie dagli scaffali dell’attività commerciale. Fermato poco dopo, ha cercato di evitare l’identificazione dichiarando un nome falso, ma gli accertamenti dei militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rapidamente chiarito la sua vera identità, come riportato da “SalernoToday“.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di furto e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.