Napoli, studente spagnolo rapinato in Corso Umberto: arrestato 28enne dai carabinieri

Paura all’alba in Corso Umberto, a Napoli, dove uno studente spagnolo di 24 anni è stato aggredito e rapinato mentre rientrava a casa.

L’episodio si è verificato intorno alle 4:45 del mattino, quando un uomo di 28 anni si è avvicinato alle spalle del giovane, aggredendolo e minacciandolo di morte per farsi consegnare il denaro.

Durante l’azione, l’aggressore è riuscito a sottrarre anche lo smartphone della vittima, dando poi origine a una colluttazione.

Le urla hanno attirato l’attenzione di un passante, che ha tentato di dividere i due. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno bloccato e arrestato l’uomo a pochi metri dal luogo dell’aggressione.

Il giovane studente, visibilmente scosso e con segni sul volto dovuti alla colluttazione, è stato soccorso sul posto.

Il 28enne, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.