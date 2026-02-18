Nasce a Scafati il Comitato della società civile per il No alla riforma della giustizia: oltre 50 adesioni

A Scafati prende forma il Comitato della società civile per il No alla riforma della giustizia. Venerdì 13 febbraio 2026 sono state raccolte oltre cinquanta sottoscrizioni per la costituzione ufficiale del gruppo, con l’adesione di numerose realtà associative e politiche, tra cui Libera, ANPI, il sindacato CGIL, il Movimento Scafati Arancione, il Polo Civico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e il Partito Democratico.

Lunedì 16 febbraio 2026 è in programma l’inaugurazione ufficiale del comitato con un primo incontro pubblico al Corso Nazionale n. 10, che vedrà come ospite il magistrato Aghina, già componente del CSM e presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

A darne notizia è il coordinatore del comitato, l’avvocato Carlo Dardo, che in una nota spiega le ragioni della mobilitazione:

«La separazione delle carriere è già in vigore dal 2022 con la legge Cartabia. Con questa riforma si rischia di compromettere l’equilibrio della separazione dei poteri, principio fondamentale della democrazia liberale. Il nostro è un No critico: è giusto intervenire sulle correnti della magistratura, ma non modificando in modo pericoloso ben sette articoli della Costituzione».

Secondo il comitato, la riforma non risponde alle reali esigenze dei cittadini: «La gente chiede certezza della pena, processi più veloci e sanzioni sugli errori giudiziari. Qui invece si punta ad aumentare la sovranità del Governo».

Nel mirino anche l’azione politica dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con riferimenti all’autonomia differenziata, alle riforme istituzionali e alle recenti scelte in materia di giustizia, tra cui la proposta attribuita al ministro Carlo Nordio.

Non manca infine un attacco diretto al primo cittadino di Scafati, Pasquale Aliberti, accusato di strumentalizzare il dibattito: «Ha letto evidentemente un altro testo legislativo — si legge nella nota — raccontando contenuti che non corrispondono a quanto scritto».

Il Comitato della società civile per il No si prepara ora a una serie di incontri pubblici per informare e coinvolgere la cittadinanza su una riforma che, secondo i promotori, rischia di incidere profondamente sugli equilibri democratici del Paese.