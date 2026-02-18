Si lancia dal ponte durante il Carnevale: dramma nel centro di Capua

Momenti di choc nel cuore di Capua, dove un uomo di 53 anni si è lanciato nel vuoto dal Ponte Nuovo di Capua, nel tratto che dal centro conduce verso Porta Roma. Il corpo, al momento, non è stato ancora ritrovato.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, mentre a pochi metri, in Piazza dei Giudici, famiglie e bambini assistevano agli eventi conclusivi del Carnevale. Il contrasto tra l’atmosfera di festa e la tragedia in corso ha reso la scena ancora più surreale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la polizia locale, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Le ricerche si stanno concentrando nel tratto del fiume sottostante il ponte, con il supporto di squadre specializzate e, se necessario, mezzi nautici.

L’area è stata parzialmente transennata per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La comunità capuana resta sotto choc per una tragedia consumatasi proprio durante un momento di festa. Le ricerche proseguiranno fino al ritrovamento dell’uomo.