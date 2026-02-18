Tenta il suicidio dal balcone a Nocera Inferiore: donna salvata da infermiere e forze dell’ordine

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi in via Siniscalchi, a Nocera Inferiore, dove una donna di 52 anni ha tentato di togliersi la vita.

La donna, paziente psichiatrica con precedenti episodi simili alle spalle, poco dopo mezzogiorno si è affacciata al balcone della propria abitazione, situata al secondo piano dello stabile, cercando di scavalcare la ringhiera per lanciarsi nel vuoto.

Determinante l’intervento di un infermiere residente nello stesso edificio, che, accortosi della scena mentre si stava dirigendo verso il garage, ha immediatamente dato l’allarme e tentato di far desistere la donna.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia di Stato che, con l’aiuto dell’infermiere e di alcuni condomini, sono riusciti a raggiungere il balcone e a mettere in salvo la 52enne. Presenti anche i Carabinieri e un’ambulanza del 118: la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, come riporta “RTA Live”.

La donna è stata infine trasportata all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per le cure e gli accertamenti del caso.