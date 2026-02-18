Tentato sequestro di un bimbo al supermercato: arresto a Caivano, cresce l’allarme sicurezza

Poteva trasformarsi in tragedia un normale pomeriggio di spesa a Caivano. Martedì sera, intorno alle 19:30, i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un cittadino ghanese di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato sequestro di persona. L’uomo avrebbe cercato di portare via un bambino di 5 anni all’interno del supermercato MD di via Atellana.

Il coraggio dei presenti evita il peggio

Secondo la ricostruzione, due donne stavano lasciando il punto vendita con i figli di 5 e 8 anni quando l’aggressore si è avvicinato in modo minaccioso. «Questo non è tuo figlio, dammelo», avrebbe urlato tentando di afferrare il più piccolo. Decisiva la reazione immediata: l’amica della madre si è frapposta tra l’uomo e il bambino, mentre la donna riusciva a trascinare il figlio verso le casse. Il 45enne ha inseguito la madre, ma l’intervento di una cassiera che ha fatto scudo al piccolo lo ha costretto alla fuga. I militari dell’Arma dei Carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo nei pressi del supermercato, conducendolo in carcere.

Episodi simili e paura diffusa

Il caso di Caivano arriva a pochi giorni da un fatto analogo avvenuto a Bergamo, dove un uomo ha tentato di strappare una bambina di un anno e mezzo ai genitori, causandole la frattura del femore durante la colluttazione. Due episodi ravvicinati che stanno alimentando un forte senso di insicurezza nei luoghi pubblici, un tempo considerati sicuri come supermercati e centri commerciali.

I dati sui minori in Italia

Secondo il dossier “Indifesa” dell’Terre des Hommes, basato su dati ufficiali della Polizia Criminale, nell’ultimo decennio i reati complessivi contro i minori sono aumentati del 35%. Per quanto riguarda le scomparse, i numeri del Ministero dell’Interno indicano oltre 8.000 denunce riguardanti minori nei primi mesi del 2025, in gran parte legate ad allontanamenti volontari o sottrazioni familiari.

La richiesta dei cittadini

Dopo quanto accaduto, in molti chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei pressi delle strutture commerciali. «Non ci sentiamo più sicuri nemmeno a fare la spesa», raccontano alcuni residenti. Gli esperti, però, ricordano come in questo caso sia stata proprio la prontezza di clienti e personale a evitare conseguenze drammatiche, confermando l’importanza della vigilanza collettiva oltre a quella istituzionale.