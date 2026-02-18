Trapianto fallito a Napoli, stop dei medici: “Condizioni incompatibili con un nuovo intervento”. Solo il 10% di possibilità

Il maxiconsulto di specialisti, riunito nelle ultime ore, ha espresso parere negativo: le condizioni cliniche del piccolo non consentono di affrontare un secondo intervento, nonostante nelle scorse ore si fosse reso disponibile un organo potenzialmente compatibile.

NAPOLI – Nessuna nuova operazione per il bimbo di due anni e mezzo ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito lo scorso dicembre. Il maxiconsulto di specialisti, riunito nelle ultime ore, ha espresso parere negativo: le condizioni cliniche del piccolo non consentono di affrontare un secondo intervento, nonostante nelle scorse ore si fosse reso disponibile un organo potenzialmente compatibile.

A coordinare la valutazione è stata l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che in una nota ufficiale ha spiegato come la decisione sia maturata dopo un confronto collegiale e approfondito al letto del paziente, sulla base degli ultimi esami strumentali. La Direzione Strategica ha inoltre informato il Centro Nazionale Trapianti, manifestando vicinanza alla famiglia in questo momento di grande sofferenza.

Secondo quanto riferito dall’avvocato dei genitori, uno dei medici avrebbe parlato di appena il 10% di possibilità di riuscita nel caso si fosse deciso di procedere con un nuovo trapianto. Percentuale bassissima che, tuttavia, non avrebbe fermato la madre del bambino, pronta comunque a tentare pur di salvargli la vita.

Per il consulto straordinario sono arrivati a Napoli anche due specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, affiancati da colleghi provenienti da Padova, Bergamo e Torino. L’obiettivo era valutare ogni possibile margine terapeutico, ma il verdetto finale è stato unanime.

Il piccolo resta in condizioni gravi ma stabili, collegato a macchinari salvavita. Intanto proseguono le indagini per chiarire come sia stato possibile che, nel primo intervento, al bambino sia stato trapiantato un cuore arrivato già gravemente danneggiato, episodio che ha dato origine a una vicenda sanitaria e giudiziaria destinata a far discutere ancora a lungo.