Trecento milioni per le aree produttive del Sud: nuovo bando Zes per viabilità e infrastrutture

Trecento milioni di euro per riqualificare strade, infrastrutture e servizi nelle aree industriali e artigianali del Mezzogiorno. È la dotazione finanziaria del nuovo avviso pubblico lanciato dalla Struttura di missione Zes, destinato a sette regioni del Sud: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Le risorse provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto, come spiegato dal sottosegretario Luigi Sbarra, nell’ambito della strategia per il Sud del governo guidato da Giorgia Meloni.

Il bando e i contributi a fondo perduto

Sulla misura è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, sottolineando come l’iniziativa sia in linea con la strategia dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno e attrarre nuovi investimenti.

Elemento centrale del bando è la formula del contributo a fondo perduto, pensata per garantire certezza delle risorse e rapidità nella realizzazione degli interventi. Una scelta che, secondo Sbarra, permetterà agli enti locali di programmare con maggiore efficacia opere fondamentali per la crescita economica e occupazionale dei territori.

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata. Lo sportello aprirà alle ore 12:00 del 25 febbraio 2026 e chiuderà alle 23:59 del 15 maggio 2026.

Un’opportunità concreta per modernizzare le aree produttive del Sud e trasformare le risorse pubbliche in investimenti capaci di generare sviluppo duraturo.