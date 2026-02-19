A Sarno intensificati i controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Sarno, stretta contro l’abbandono rifiuti: controlli e sanzioni, “Chi sporca ripulisce e paga”. Il sindaco Squillante: difendere l’ambiente significa tutelare sicurezza e salute pubblica

Controlli e tolleranza zero contro gli incivili

Prosegue senza sosta a Sarno la lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Da settimane la Polizia municipale è impegnata in controlli mirati attraverso appostamenti e l’utilizzo di fototrappole, strumenti che stanno consentendo di individuare numerosi responsabili. Le verifiche hanno già prodotto risultati concreti, con diversi trasgressori identificati e sanzionati.

“Chi sporca non solo paga, ma deve tornare sul posto per ripulire e ripristinare lo stato dei luoghi”, ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante, sottolineando che la sicurezza ambientale è parte integrante della sicurezza pubblica. Il primo cittadino ha ribadito che il rispetto dei luoghi equivale al rispetto per sé stessi e per gli altri, assicurando che l’Amministrazione non tollererà comportamenti lesivi del territorio.

Difendere il territorio per garantire ordine e salute

Secondo il sindaco Francesco Squillante, difendere la città significa garantire ordine, salute e libertà ai cittadini rispettosi delle regole. L’azione di contrasto continuerà con determinazione, con ulteriori controlli nelle aree più esposte al fenomeno.

Un ringraziamento è stato infine rivolto agli agenti della Polizia municipale di Sarno per il lavoro costante e puntuale svolto a tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

