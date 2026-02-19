Asilo nido, rette fino al +650%: polemica a Castel San Giorgio

Scoppia la polemica a Castel San Giorgio per l’aumento delle rette dell’asilo nido comunale, con rincari che – secondo l’opposizione – arrivano fino al 650%.

La Giunta ha deciso di eliminare le fasce Isee e di introdurre una tariffa unica di 150 euro mensili per l’accesso ai servizi per l’infanzia, misura che riguarda 55 famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. In precedenza, le quote variavano tra 20, 35, 50 e 60 euro al mese.

A sollevare la contestazione è il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che in una nota attacca duramente il provvedimento. «Fino a ieri le famiglie versavano tra 20 e 60 euro mensili. Ora tutti devono pagare 150 euro, senza alcuna distinzione. Per chi pagava 20 euro si tratta di un aumento del 650%: i numeri parlano da soli. Non sono stati introdotti nuovi servizi né posti aggiuntivi», scrivono i consiglieri.

Nel mirino dell’opposizione anche le tempistiche dell’intervento, adottato ad anno educativo già avviato. «L’aumento viene applicato quando le famiglie avevano già programmato le proprie spese. Il bando di iscrizione indicava che le quote sarebbero state rideterminate con riferimento al bonus Inps, ma l’introduzione della tariffa unica a 150 euro, senza nuovi servizi e senza costi aggiuntivi, appare una scelta fatta anche per fare cassa», si legge ancora nella nota.

Secondo il gruppo consiliare, la decisione potrebbe configurare ulteriori criticità sotto il profilo contabile, anche in relazione all’anticipazione delle somme da parte delle famiglie senza certezza di rimborso. Viene inoltre richiamato un precedente del Tar Lazio che, in un caso analogo a Roma, avrebbe giudicato illegittima una simile condotta.

I consiglieri chiedono quindi il ritiro immediato della delibera n. 32/2026 relativa agli aumenti dell’asilo nido e il ripristino di criteri di equità e progressività nella contribuzione. «Fare cassa sui bambini non è amministrare: è fallire nel proprio ruolo istituzionale», concludono.