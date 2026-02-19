Cinquanta mammografie gratuite ad Amalfi: torna l’unità mobile per la prevenzione

Cinquanta mammografie gratuite per promuovere la prevenzione del tumore al seno. A Amalfi torna l’unità mobile sanitaria che mercoledì 18 marzo sosterà in Piazza Municipio per effettuare screening destinati alle donne di età superiore ai 35 anni.

L’iniziativa rientra nel “Progetto Screening Senologico”, rinnovato dall’amministrazione comunale anche per il 2026 in collaborazione con l’Associazione Culturale PAM Italia. La decisione arriva dopo il riscontro positivo registrato durante la prima giornata di controlli, organizzata lo scorso dicembre, che aveva fatto segnare il tutto esaurito.

L’intervento è interamente finanziato con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di 6.500 euro. L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce e intercettare eventuali patologie nelle fasi iniziali, aumentando così le possibilità di trattamento efficace.

La mammografia, esame radiologico eseguito con una bassa dose di raggi X, consente infatti di individuare opacità nodulari, micro-calcificazioni o aree di distorsione strutturale anche prima che diventino clinicamente palpabili, rappresentando uno strumento fondamentale nella lotta contro il carcinoma mammario.