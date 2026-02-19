Crolla porzione di edificio a Vietri sul Mare: nessun ferito, ordinata la messa in sicurezza

Paura nel pomeriggio di ieri a Vietri sul Mare, dove si è verificato il distacco di una porzione di un edificio situato in via Pellegrino, nella frazione Marina.

Si tratta di un immobile di proprietà della Provincia di Salerno, noto come “Regina Margherita”. Il cedimento ha provocato la caduta di calcinacci e laterizi nella piazza sottostante, nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio da Padova. Fortunatamente l’episodio non ha causato danni a persone né a cose.

Sul posto si è recato il sindaco Giovanni De Simone, accompagnato dai tecnici comunali, per verificare lo stato dei luoghi. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del comando di Salerno, i rappresentanti della Provincia, la Protezione Civile di Vietri e i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Al termine del sopralluogo, il primo cittadino ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto nei confronti della Provincia di Salerno l’immediata messa in sicurezza del fabbricato. L’ingegnere Michele Lizio, intervenuto per conto dell’ente provinciale, ha assicurato che i lavori avranno inizio già nella giornata di domani.